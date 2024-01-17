Haber: Mert Osman Erman

Arthur, 11 yaşında, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde kan kanseri için denemeye başlayan ilk çocuklardan biri.

Ailesi, terapinin "biraz güneş ışığı" olduğunu söylüyor, çünkü Arthur'u çok hasta hissettirmeden çalıştı.

Ve sadece hastanede değil, hareket halindeyken de verilebildiği için, daha fazla zamanını ailesiyle evde geçirerek sevdiği şeylerin tadını çıkardı.

Onu sırt çantasında taşıdı - "blina sırt çantası".

Arthur için, blinatumomab veya blina, kemoterapisinin tüm kanserini temizleyemediği ve onu çok zayıf bıraktığı için tek gerçek seçenekti. Blina zaten kanserli yetişkinleri tedavi etmek için lisanslı - ve uzmanlar bunun çocuklara da güvenli bir şekilde yardımcı olabileceğini göstermeyi umuyor.

İngiltere genelinde 20 merkez, B-hücre akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) olan çocuklar için bunu etiket dışı kullanıyor.

İlaç, vücudun kendi bağışıklık sistemini kanser hücrelerini bulup tanımasına ve yok etmesine yönlendiren bir immünoterapidir.

Ve bu ölüm avı tam olarak hedeflenmiştir - sağlıklı hücreler dokunmaz, kemoterapi gibi değil. Blina, birkaç ay boyunca hastanın kolu boyunca bir damara uzanan ince bir plastik tüp aracılığıyla verilen sıvı bir çanta içinde gelir.

Pil ile çalışan bir pompa, ilacın kan dolaşımına ne kadar hızlı damladığını kontrol eder - bir çanta günlerce sürebilir.

Tüm ekipman, bir A4 kitaptan daha küçük bir sırt çantasında taşınabilir hale getirilmiştir.

Arthur için, bu, tedavi devam ederken sallanma parkında oynayabilmesi anlamına geliyordu.

Ve yoğun kemoterapisi gibi, zaten işe yaramayan, çok zayıflatıcı olmadı.

'Sürekli bir zorluk'

Diğer blina hastaları gibi Arthur da infüzyonuna başlamadan önce ciddi reaksiyonları veya yan etkilerin şansını azaltmak için ilaç verildi.

Başlangıçta, bazı ateş nöbetleri geçirdi ve kontroller için hastanede kalmak zorunda kaldı.

Ancak kısa süre sonra eve gidebildi.

Sırt çantası sürekli olarak Arthur'la birlikte kaldı, yatağında bile - ve pompa ses çıkarsa bile düzgün bir gece uykusu alabildi.

Arthur için kemoterapi zordu ve blinaya geçmek bir rahatlamaydı, dedi annesi Sandrine.

"Bu tamamen onun kontrolü dışındaydı - ilaçlar tarafından vurulurken sürekli bir zorluk içinde yaşıyorduk," dedi.

"Onu daha da kötü hissettirerek iyileştiriyorduk - bu çok zor bir şey."