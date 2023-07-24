HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzisyen, söz ve müziği kendisine ait olan bu şarkıda özellikle ilişkisinde yalnız hissedenlerin kendinden çok şey bulacağına inandığını belirtiyor.

Kemal Bozkurt, Erol Evgin'in "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını yeniden yorumlarken düzenlemesinde birlikte çalıştığı Salih Korkut Peker'le "Yalnız Bırak" için tekrar bir araya geldi.

YALNIZ BIRAK

Söz&Müzik: Kemal Bozkurt

Düzenleme: Salih Korkut Peker & Kemal Bozkurt

Bas Gitar / Vokal / Geri Vokal: Kemal Bozkurt

Elektrik Gitar: Salih Korkut Peker

Davul: Onur Ertem

Davul kayıt: Cüneyt Aykulteli/Stüdyo Negatif

Kayıt / Miks / Mastering : Salih Korkut Peker

Fotoğraf ve kapak tasarım: Lügen Sarıçiçek