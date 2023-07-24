HABER: DİNÇER KARACALAR
Müzisyen, söz ve müziği kendisine ait olan bu şarkıda özellikle ilişkisinde yalnız hissedenlerin kendinden çok şey bulacağına inandığını belirtiyor.
Kemal Bozkurt, Erol Evgin'in "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını yeniden yorumlarken düzenlemesinde birlikte çalıştığı Salih Korkut Peker'le "Yalnız Bırak" için tekrar bir araya geldi.
YALNIZ BIRAK
Söz&Müzik: Kemal Bozkurt
Düzenleme: Salih Korkut Peker & Kemal Bozkurt
Bas Gitar / Vokal / Geri Vokal: Kemal Bozkurt
Elektrik Gitar: Salih Korkut Peker
Davul: Onur Ertem
Davul kayıt: Cüneyt Aykulteli/Stüdyo Negatif
Kayıt / Miks / Mastering : Salih Korkut Peker
Fotoğraf ve kapak tasarım: Lügen Sarıçiçek