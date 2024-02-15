Topaklanan – Topaklanmayan Kedi Kumları

İlk olarak, dışkının alandan uzaklaştırılması son derece önemlidir. Bunun için hem hijyen hem de temizlik ilk sırada yer almaktadır. Topaklanan kedi kumları genellikle kedinin, dışkısının topaklanmasını sağlar. İlgili alan bir yardımcı araç vasıtasıyla uzaklaştırılabilir.

Topaklanmayan, kedi kumları içinse durum biraz daha farklı olmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu kedi kumlarında herhangi bir tepki verilmemektedir. Kedi kumu topaklanmadığı için belirli bir süre sonra tamamını değiştirmek gerekebilir.

Bu konuda; topaklanmayan ürünler, topaklanan kumlardan daha uygun fiyatlı olsa da hem koku hem de uzun süreli maliyet bakımından daha pahalıya gelebilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak adına dilerseniz Petpal adresini ziyaret ederek hem kaliteli hem de kullanışlı bir kedi kumundan yana tercihinizi kullanabilirsiniz.

Jel ve Doğal Kedi Kumları

Bunlarda son dönemlerde daha fazla kullanılan ürünlerdir. Adından da anlaşılacağı üzere jel kedi kumları, bebek bezlerinde bulunan maddeye benzer bir maddeden üretilmektedir. Hem jel yapısı ile kötü kokuyu ortadan kaldırır hem de anında emme özelliği bulunur. Yalnız bu ürünlerde pek çok kedi kumları için alerji gibi cilt rahatsızlıkları oluşturabilmektedir. Her ne kadar kullanışlı bir ürün olsa da toplu olarak satın almadan önce bir miktar satın alarak denemeniz tavsiye edilir.

Bunun dışında bir de doğal kedi kumu bulunur. Bunlarda doğada kendiliğinden kaybolan çevre dostu maddelerden üretilmektedir. Biyolojik olarak çözünebilir olması, kimyasal madde ihtiva etmesi ve alerjik kediler için uygun olması nedeniyle çok kullanılmaktadır.

Doğru kedi kumları arasında hangisini tercih etmelisiniz? Sanırım bu sorunun en mantıklı cevabını size; petpal.com.tr adresi vermektedir. Bu konuda yaptığı titiz çalışmalar, en kaliteli markalar, en uygun fiyatlar, anında kargo ve hemen müşteri hizmetlerine bağlanma gibi pek çok avantajı bir arada bulundurmaktadır.