Haber: Elif Hayvalı

Seçim döneminde olmasına rağmen basının yoğun katılım gösterdiği kahvaltıya, ayrıca CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Bakır, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Başakşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Nizamettin Kümeç, CHP Başakşehir Kadın Kolu Başkanı Melek Cankurt ve CHP Başakşehir İlçe Başkan Yardımcısı Sunay Şimşek’de katılarak destek verdi.

Özeren’den 'Yönetime hazırız’ mesajı

Programın detaylı hazırlıkları ile hem adaylığa hem de başkanlığa hazır olduğunu gösteren Kazım Özeren, yaptığı konuşmasında Başakşehir’in dünü, bugünü ve yarınına dair birçok açıklamalarda bulunarak projelerinden bahsetti.

“Bizim için bu bir memleket meselesi”

Aday Adaylık süreci ve ilerideki başkanlık sürecine dair birçok önemli noktaya değinen Özeren, “Adaylaşamasam bile çizmelerimi giyer aday adayımın arkasında sokak sokak koşarım, bu bizim için bir memleket meselesidir” dedi.

“Bugüne çözüm, yarına umuttur”

Kahvaltı programına katılan basın mensuplarına teşekkür eden Özeren, “Yerel ve Ulusal Basın emekçilerinin yaşamsal sorunlarına yakından tanıklık eden bir arkadaşınızım. Görev sorumluluğunuzu yerine getirirken karşılaştığınız sıkıntıları, zorlukları yakından bilenlerdenim. Çalışmalarınızdan çıkan sonuçlar, siyaset dünyasına yol gösteriyor, fikir açılımı sağlıyor. Mevcudiyetiniz değerli, varlığınız önemli. Bildiğiniz gibi, Türkiye son derece kritik bir seçim ikliminin heyecanını yaşıyor. Ülkenin kalbi siyasetle atıyor. Arka arkaya gelen şehit haberleri yüreğimize tarifsiz acılar bıraktı… Ancak sağduyulu davranma noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hassas sürecin barış duygusuyla atlatılması en büyük temennim. Şartlar ne olursa olsun, bizler kardeşiz. Değişik politik görüşlere sahip olabiliriz. Farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimiz. Genciyle, yaşlısıyla, batısıyla, doğusuyla yüce bir milletiz. Bizim anlayışımıza göre, siyasetçi halk iradesinin kılavuzudur. Sessizlerin sesi, çaresizlerin çaresi, vatandaşın soluğudur. Bugüne çözüm, yarına umuttur. Halkın tam da içinden geliyorum. İnsanımızın duygularını çok iyi biliyorum. Emek üretmeyi, projeler geliştirmeyi, hizmet etmeyi, ülkemize fayda sunacak iş eylem tasarımlarını pratiğe dönüştürmeyi ömrümce görev saydım. Türkiye'nin her alanda gelişmişlik düzeyinin artırılması, hayat standartlarının hedef seviyelere ulaşması, toplumun geleceğe güvenle bakması için üstlenilmesi gereken bütün sorumluluklara hazır olduğumu bir kez daha yineliyorum. Şimdi ve sonrasında parti iradesinin, iş dünyası yöneticilerinin, sektör temsilcilerinin göstereceği her hedefe, belirleyeceği her istikamete, koşulsuz şekilde odaklanacağımı, başarıya ulaşmak için gayretimi emeğime katacağımı siz değerli basın mensuplarının önünde bir kez daha ilan ediyorum” dedi.

Liderliğe hazır olan sorulardan kaçmaz!

Kazım Özeren toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını tek tek not alması ve atlamadan cevaplamasıyla dikkat çekti.

“Başakşehir’in ilçe olarak kuruluşundan bu yana bölgede siyaset yapıyor, ilçenin gelişmesine katkıda bulunmak adına gerek sanayici kimliğimiz ile, gerek siyasi kimliğimiz ve görevlerimiz ile gerekse burada yaşayan bir komşunuz olarak mücadele veriyorum” diyerek, “İmar adı altında sadece ranta kapı açan, vatandaşın derdini duymazdan gelen bu başarısız hatta rantçı yönetim anlayışını, Sosyal Demokrat bir yönetim anlayışı ile değiştirecek, tek adam yönetimlerine, hukuksuzluklara, kanun tanımazlıklara karşı milletin hakkını savunacak, halkın ihtiyaçlarını tespit edip sorunları çözecek, hakça, adil ve insanca paylaşacak bir anlayış için adayım. Bu ülke kolay kurulmadı dostlar, geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyüp, çok daha fazla çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kazanacağız, Başakşehir kazanacak!

“Rakamlar ortada, yükselen bir oy grafiğimiz var. Bu seçimde her şeyin bambaşka olduğu, 1 nisan sabahında, başka bir Başakşehir’e uyanacağımızı biliyorum” diyen Özeren, “Halkın tüm katmanları ile yönetime katkı sunacağı, parçası olacağı bir yönetim sistematiği ile yöneteceğiz. Liyakatin yüksek olduğu ekiplerimiz hazır. Seçimden sonra huzur dolu, istihdamı yüksek, yaşanabilir bir Başakşehir’i el ele vererek hızla yükselteceğiz! Biz kazanacağız, Başakşehir Kazanacak” şeklinde sözlerini noktaladı.