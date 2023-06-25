ARTVİN- Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan ve sevdiren Kazım Koyuncu’nun, Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden sanatçının annesi Hüsniye, kardeşleri Niyazi, Orhan ve Oğuz Koyuncu, ablası Canan Erdem ve yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

örende konuşan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kazım Koyuncu’nun dünyaya çok şey bıraktığını belirterek “Bu coğrafyada bedenleri toprakla buluşmuş binlerce insan vardı ama Kazım Koyuncu şarkılarıyla binlerce yıl yaşayacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz. Sizler de söylemeye devam edeceksiniz” ifadesini kullandı.

Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi de Kazım Koyuncu’nun, Hopa’dan çıkmış, uluslararası platformlarda kabul görmüş bir sanatçı olduğunu söyledi.

Koyuncu’nun şarkılarının günümüzde de milyonlarca kişi tarafından seslendirildiğini ifade eden Ekmekçi, “Kazım Koyuncu kendisinden sonra bölgemizde birçok sanatçının çıkmasına öncülük etmiştir. Sanatının yanında bu anlamda da bölgemize değer katmıştır. Kendisini saygıyla anıyorum. Şair ceketli çocuğu unutmadık, unutmayacağız” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ