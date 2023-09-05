ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararnamesiyle, ülkede bazı bakanlıklara yeni bakanlar atanırken aynı zamanda 5 yeni bakanlık kuruldu.

İçişleri Bakanlığına Yercan Saparbekov, Tarım Bakanlığına Aydarbek Saparov, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığına Svetlana Jakupova, Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığına Arman Şakkaliyev, Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Yerlan Nısanbayev atandı.

Yeni kurulan Ulaştırma Bakanlığına Marat Karabayev, Kültür ve Enformasyon Bakanlığına Aida Balayeva, Sanayi ve İnşaat Bakanlığına Kanat Şarlapayev, Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığına Nurcan Nurjigitov, Turizm ve Spor Bakanlığına Yermek Marjikpayev getirildi.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Tokayev, başkent Astana ve Almatı’dan sonraki ülkenin en büyük şehirleri Çimkent ve Aktöbe’ye de yeni valiler atadı.