Riga

Letonya'nın teknik direktörü Dainis Kazakevics, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımının Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Türkler inanılmaz bir şekilde geri döndü"

Dainis Kazakevics, "Sahada puan kazanmak isteyen iki takım vardı, Türk milli takımı daha tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğu için sonuç itibarıyla da istediğini aldı. Uzatmalarda golü bulduk ama Türkler inanılmaz bir şekilde geri döndü. Türk takımı oyunu bırakmadı ve bu da iyi hazırlandıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"İstemesek de skor tabloda yazandır"

Türkiye'ye karşı yüksek toplarla etkili olmaya çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Kazakevics, "Oyun gücü olarak birbirimize çok yakındık. Herkes kendi oyun stilini ortaya koydu. Son dakikada Türkler golü buldu. Sonuç olarak biz istesek de istemesek de skor tabloda yazandır." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman