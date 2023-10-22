Kayseri

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Yılport Samsunspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 2-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorlarla geçerek evinde 11 puan toplamayı başardı.

İç sahadaki 5 maçın 3'ünde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Kayserispor, sezonun ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Galatarasay'a ise şu ana kadar tek puan kaybını yaşatan takım oldu.

Ligde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplamayı başardı.