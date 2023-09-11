Kayseri

Uçar, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Uçar, Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor'un iyi bir ekip olduğunu belirten Uçar, "4 haftası geride kalan bir ligde 6 puan toplayan bir Kayserispor var. Transfer tahtasının açılması bekleniyor, inşallah açılacak." dedi.

Uçar, transfer tahtasının açılmasıyla takımın çok daha iyi hale geleceğini kaydetti.

Önceki teknik direktör Çağdaş Atan'ın Kayserispor'a büyük katkıları olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşların da takıma katılmasıyla ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeyi amaçlıyoruz. Burada yaklaşık 1,5 yıldır devam eden ve genel anlamda başarılı olan bir oyun sistemi var. Elbette değişiklikler olacak ancak genel olarak mevcut oyun yapısı devam edecek. İlk maçımız Gaziantepspor ile olacak. Her ne kadar lige iyi başlamayan bir ekip olsa da zor bir maç bizi bekliyor."

AA