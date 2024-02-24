Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, inanılmaz bir maç ve inanılmaz bir dönüş olduğunu belirtti.

Oyuncularının hakikaten bu galibiyeti hak etiklerini belirten Vukas, "Bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk yarıya baktığımız zaman çok zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kapalı bir oyun oldu. İki taraf da çok fazla fırsat yakalayamadı. Ne yazık ki ilk yarının sonlarına doğru konsantrasyon eksikliğinden dolayı 2 gol yedik. Rakip tarafından bir nevi cezalandırdık diyebilirim." diye konuştu.

Evlerinde 2-0 geri düşmenin hiçbir zaman kolay bir durum olmadığını dile getiren Vukas, şunları kaydetti:

"Ama ikinci yarının başında 3 oyuncu değiştirerek oyuna başladık. Biraz risk aldık ama oyunun ritmini de değiştirdik, hızını da arttırdık. Onları zorladık. Gollerin dışında da fırsatlarımız vardı. Tabii ki aynı zamanda rakibin kontra ataklarda etkili olduğunu bildiğimiz için onları da iyi kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Bütün oyuncularımızın hakikaten sahaya çok önemli bir karakter koyduklarını söyleyebilirim. Çok iyi bir mantalitemiz vardı sahada. Onların hepsini kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu enerjiyi, sahada gösterdiğimiz bu mücadeleyi devam ettirmemiz lazım."