Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, toplamda 19 senesini geçirdiği Başakşehir kulübüne karşı oynanan maçın kendisi için özel olduğunu dile getirdi.

Kayseri için özel bir maç olduğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Kazanmayı çok istiyorduk. Bunu da açıkçası seyreden herkese hissettirdiğimizi düşünüyorum. Maça coşkulu, arzulu, istekli başladık. Maçı kısaca özetlersem maçın başlarında bulduğumuz tartışmalı penaltı pozisyonu. Genel olarak daha çok ikili mücadeleleri kazanan rakip ceza sahasında pozisyonlar arayan tarafın bizim olduğumuzu düşünüyorum. İlk yarının sonlarına doğru tabii biraz beklediğimizden farklı bir oyun ortaya koydular. Biz Galatasaray maçında ortaya koydukları oyuna benzer bir oyun bekliyorduk. Onun neticesinde bazı oyunda taktiksel dokunuşlar da yaparak ikinci yarı biraz daha önde oynamayı istedik ve baktığımızda da aslında bunun karşılığında da zaman zaman aldık. Örnek, Thiam'ın ikinci yarının başında kaçırdığı maçın en net pozisyonuydu. Gol olabilse bizim adımıza oyun çok farklı yere gidebilirdi. Onun dışında istatistik olarak baktığınızda birçok parametrede rakipten belirli oranlarda daha üstün oynadığımız maç. 10 korner atıp 25 kere ceza sahasında buluştuğumuz ama bir türlü finali yapamadığımız bir maç. Tabii Başakşehir iyi oyunculardan kurulu. Oyun gücü ve oyuncu gücü olan bir takım. Her şeye rağmen bugün kazanmaya daha yakın olan tarafın biz olduğumuz düşünüyorum."

Uçar, oyuncularını ortaya koydukları kazanma arzusu, taktiksel disiplinlerden dolayı tebrik ettiğini dile getirdi.

Takımda önemli eksikliklerin olduğunun altını çizen Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın omurgasında ciddi katkılar sağlayan oyuncularımızın maalesef ben geldiğim süreçten beri hala sakatlıkları devam ediyor. Cardoso, Ali Karimi, Kemen hafta içi son antrenmanda Gökhan Sazdağı da sakatlandı. Tabii bunların da olmaması biraz bizim özellikle oyunumuzun belirli bölümlerinde onlara da ihtiyaç duyduğumuzu hissettim."

AA