Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puan aldı.

Sezonun 5. haftasında göreve gelen Recep Uçar'la çıkışa geçen Kayseri temsilcisi, son galibiyetini 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek elde etti.

Ligin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen ve daha sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla boyun eğen Kayserispor, son olarak Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.