Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Karşılaşma, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok golün atıldığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı

5. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın sol kanattan yerden pasında Hajradinovic, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu sağındaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun soldan kullandığı kornerde Ali Karimi'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

18. dakikada Yasin Özcan'ın sol çaprazdan yerden ortasına Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Boa Morte'nin sağdan ortasında Sadık Çiftpınar'ın ceza sahası içinde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

36. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Aytaç Kara'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte Gökhan Gül topu kafayla indirdi. Gökhan Sazdağı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Fall, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta topu filelere gönderdi: 1-2.

44. dakikada Kayserispor üçüncü kez fileleri havalandırdı. Ceza sahası içinde Hajradinovic'in hatası sonucunda araya giren ve topu kapan Boa Morte, altıpasın sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

45+4. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden çıkardığı sert şutta top üst direkten döndü.

Kayserispor, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

İkinci yarı

47. dakikada Mondihome Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ngoy'u çalımladıktan sonra son çizgiye inen Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından çıkardığı şutta top ağlara gitti: 1-4.

50. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında, Nuno Da Costa'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.

72. dakikada Kasımpaşa, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Jeanvier ile girdiği ikili mücadelede Fall yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-4.

Kalan dakikalarda Kasımpaşa'nın beraberliği yakalama çabaları yeterli olmadı ve Mondihome Kayserispor karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.