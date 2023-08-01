İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki 11 Akıl Küpü Kütüphanesinin şimdiye kadar 30 bin kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Akıl Küpü Kütüphanelerimiz kafeteryaları ile sosyal tesis gibi hizmet veriyor. Gençlerin ders çalışıp kitap okumalarına imkân sağlayan Akıl Küpü Kütüphanelerinde tek kişilik salonlar, çoklu çalışma ortamları, okuma salonları, bilgisayar odaları, çay ve kahve mola köşeleri yer alıyor. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz." dedi.

Palancıoğlu, "Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak. Gençlerimizin kendi mahallelerinden hizmet almasını sağlayarak ailelerinin göz önünde güvenli, temiz ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kütüphanelerin gençlerin gelişiminde etkili olacağını belirten Palancıoğlu, farklı projelerle gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.