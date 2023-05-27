Kayseri

Zümrüt Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi'nin ev tekstili kursunda farklı yaş grubundaki 51 kadın, geri dönüşüm sayesinde atıl veya eskiyen eşyaları, kumaşları, kıyafetleri, dantelleri yeni ürünlere dönüştürüyor.

Kursiyerlerden Merve Dipsiz Sokak, iki sezondur ev tekstili kursuna devam ettiğini, 10 yıl önce evlenirken aldığı gelinliğinden beşik tasarladığını söyledi.

2 ay sonra ikinci bebeğini kucağına alacağını anlatan Sokak, şunları kaydetti:

"Gelinliğim vardı evde. Hamile olunca kurs hocam gelinliğini bu şekilde değerlendirelim dedi. Ortaya böyle bir şey çıktı. Biz o zaman satın almıştık gelinliği, evde bekliyordu. Sonra bu şekilde değerlendirdik. Böyle de güzel oldu. Hasırdan sepeti yumuşak olması için elyafla kapattım. Daha sonra da gelinliğimi ölçerek beşik yaptık. İki ay kadar sürdü. Annemin çeyizinden olan dantellerle masa örtüsü işlemiştim. Kanaviçelerle bebeğime nevresim yaptım. Seccadeler yapıyoruz kanaviçelerden, dantellerden. Eskiyi yeniye dönüştürmek amaçlı güzel işler çıkıyor ortaya."

Ev tekstili kursu eğitmeni Ayşe Özer de kursta evdeki eski ürünlerin faklı şekilde nasıl tasarlanabileceğini öğrettiklerini ifade etti.

Farklı fikirlerle ilginç tasarımların ortaya çıkarıldığını aktaran Özer, "Örneğin perdecilerin vermiş olduğu kartelalar var, onlardan patchwork şeklinde yatak örtüsü yapıyoruz. Çok değişik fikirler üretiyoruz. Gelinlikten beşiğimiz var, bebek sepetimiz var. Biz çeyizlerdeki ürünleri dönüştürüp gençlerin kullanmasını sağlıyoruz. Çünkü sandıkta bekliyor bu eşyalar. Yenilediğimizde kullanılır hale geliyor." dedi.

AA