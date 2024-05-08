İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde önceki gün minibüs ile beton mikserinin çarpışmasıyla 6'sı öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği kaza, Yeşilyurt Mahallesi sakinlerini yasa boğdu.

Aynı mahallede yaşayan Tiken ailesinin 14 yaşındaki çocuğu Arda Tiken ise hafta başından bu yana dersini yarıda bırakıp, sabahçıların servisiyle eve dönmek istedi.

Anne ve babasının ikazları sonucu okulda kalan Arda, kazaya karışan minibüse binmekten son anda kurtuldu.

Baba Bayram Tiken, AA muhabirine, oğlunun iki gündür okuldan erken dönmeyi istediğini belirterek, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Annesi beni aradı,' Arda'nın üzerinde dur da derslerinden geri kalmasın, eve gelmesin.' diye konuştu. O gün bir anda ambulanslar, jandarmalar geçince aklıma Arda geldi. Acaba saat 12.00'de çıkıp servise bindi mi diye düşündüm. İşyerinden okula kadar koştum. Sonra okulun kapısında öğretmenleri gördüm, Arda'yı sordum, okulda olduğunu söylediler. Arda'yı görünce kalbim rahat etti."

Evladı kadar sevdiği arkadaşının kızı Sude'yi bu kazada kaybettiğini dile getiren Tiken, "Sude'nin vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüm. Sude bizim canımız ciğerimizdi. Evlerine gittiğimizde 'Sude' dediğimde hemen, 'Kahven hazır Bayram amca' diyordu. Çok seviyorduk, çok üzgünüz. Arda da o minibüsünün içinde olabilirdi. Ama o okula nasıl gittim ancak Allah bilir." diye konuştu.

Anne Fatma Tiken de kazanın halen şoku içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuğum iki gündür öğlen çıkıp eve gelmek istiyordu. Ben de 'Oğlum derslerinde geri kalırsın gelme.' diye uyarıyordum. Eğer çıksaydı okuldan o servise binecekti. Olayı duyunca hemen babasını aradım. Okulda olduğunu öğrenince dünyalar bizim oldu." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten anne Tiken, "Acının tarifi yok. Sude, en yakın arkadaşımızın kızıydı, çiçek gibi bir kızdı. Büyük oğlumla birlikte büyüdüler. Rabb'im kimseye evlat acısı vermesin, çok zormuş." diye konuştu.

Arda Tiken de o gün öğle arası çıkıp eve gelmeyi düşündüğünü ifade ederek, "Okuldan erken ayrılmak istedim ama sonrasında okulda kaldım. Daha sonra yolu gördüm, jandarmalar yolu kapatmıştı. Ben kaza olduğunu anladım, 'Yeşilyurt'un servisi kaza yapmış.' dediler, ben de okuldan çıkıp eve gitseydim, muhtemelen ben de o servisin içinde olacaktım. Annemin ve babamın uyarısı aklıma geldi ve okulda kalayım diye düşündüm. Çok üzüldüm keşke böyle olmasaydı." ifadesini kullandı.