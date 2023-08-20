KAYSERİ (AA)

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda sahte altın zincir bozdurmak istediği öne sürülen E.Y'yi yakaladı.

Şüpheli kadın hakkında yapılan araştırmada, 6 kuyumcuya daha sahte altın zincir sattığı ve müştekilerden 86 bin 520 lira aldığı tespit edildi.

Ekipler, E.Y. üzerinde ele geçirilen ve müştekilere ait olduğu belirtilen paralara el koydu.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.