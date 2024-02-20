Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde birincil çamur çürütülerek ekonomiye katkı sağlandığını belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tesisimizde 2023 yılında birincil çamurdan 2 milyon 806 bin 952 metreküp biyogaz üretilmiş, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılmasıyla da ekonomik değeri 17 milyon 715 bin lira olan 5 milyon 440 bin 250 kilovatsaat elektrik elde edilmiştir. Kentimiz genelindeki tesislerin tamamı tam kapasiteyle en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ, şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken atık suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına bu tür tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek."