Yozgat

Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi metal bölümünden 2000'de mezun olduktan sonra il dışında birçok firmada çelik kaynak ustası olarak çalışan Caner, 2019'da Yozgat'a dönüp çelik kapı alım satım işine başladı.

Kentte çelik kapı üretim sektöründe açık olduğunu fark eden Caner, üretim için araştırma yaptı.

KOSGEB'in ileri girişimcilik desteğini öğrenen Caner, hazırladığı projeyi KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğüne sundu.

Projesi desteğe uygun görülen Caner, aldığı makine ve ekipman desteğiyle üretime geçti.

Caner, ürettiği çelik kapıları ilk etapta Yozgat ve çevresine satarken daha sonra diğer illere de göndermeye başladı.

İhracatçı firmalar aracılığıyla Gürcistan, Fas, Almanya, Hollanda, Fransa ve Yunanistan'a çelik kapı gönderen Caner, bir ay önce gerekli belgeleri tamamlayarak kendisi ihracata başladı.

Caner, Gürcistan'dan 1365, Fas'tan da 500 kapı siparişi aldığını, diğer ülkelerden de bazı firmalarla görüşmeler yaptığını söyledi.

Günlük 25-30 çelik kapı ürettiğini, firmasını büyütüp daha fazla üretim yapmayı, daha fazla işçi çalıştırmayı hedeflediğini dile getiren Caner, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Yozgat'ta üretip il dışına ve yurt dışına satmak, istihdam ve çalışan sayımızı çoğaltmak. 2019 Ekim ayında faaliyete başladık. O günden bugüne burada imalat yapıyoruz. KOSGEB'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Boyama ve daire kesim makinemizi KOSGEB'in desteğiyle aldık. Biraz da bu işe girmemize KOSGEB'in teşvik etmesi sebep oldu. 8 işçi çalıştırıyorum, siparişe göre de istihdam sayımız artabiliyor."

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık da Ali Caner'in başarılı bir girişimci olduğunu belirtti.

Işık, "Girişimcimiz müdürlüğümüze gelip bilgi aldı. Biz kendisine makine ekipman desteği verdik. Kendisi çalışan sayısını artırdı, üretimini artırdı. İyi bir haber daha aldık, ihracata başlamış. Kendi çabalarıyla ihracatını yapıyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA