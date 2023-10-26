HABER: TEVFİK ERK

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı münasebetiyle Cumhuriyet Bayramı haftasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak tüm İstanbulluları ilimizi bayraklarla süslemeye ve Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet etti.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla 28-29 ve 30 Ekim tarihlerinde kamu kurum/kuruluşları, özel iş yerleri ve vatandaşlar tarafından şehrimizi bayrak ve flamalarla donatılması konusunda bir genelge yayınlandı. Bu kapsamda Vali Gül, basın mensuplarına İstanbul’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunarak İstanbul’da yaşayan vatandaşları evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet etti.

İstanbul Valiliği'nin çağrısının ardından Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda evlere ve iş yerlerine bayrak ve flamalarla donatılması için Haydi Sancaktepe çağrısında bulundu.

Kaymakam Ahmet Karakaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi ;

" Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Haydi Sancaktepe!

Cumhuriyetimizin 100 . Yılında evlerimizi ve işyerlerimizi şanlı Türk Bayrağımız ile donatalım"