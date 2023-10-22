Haber: Damla Oya Erman

20 Ekim 2023 tarihinde Budapeşte, Macaristan'da düzenlenen Dünya Su Sporları Yüzme Kupası 2023 - 3. Buluşma sırasında gerçekleşen bu olay, yüzme dünyasında büyük bir çığır açtı.

McKeown, Duna Arena'da yüzülen yarışta 26.86 saniyelik bir süre elde ederek, Çinli Liu Xiang'ın 2018'de kırdığı 26.98 saniyelik önceki rekoru geride bıraktı. Bu zafer, genç yüzücünün bu yıl içinde elde ettiği üçüncü dünya rekorunu temsil ediyor ve sırtüstü disiplinindeki bu eşsiz üstünlüğünü taçlandırıyor.

Kaylee McKeown, bu muhteşem başarıya dair şunları söyledi: "Açıkçası çok, çok mutluyum. Kendimi asla bir sprinter olarak görmedim, bu nedenle böyle bir rekorun altına imza atmış olmak gerçekten harika. Gelecek yıl zor bir yıl olacak, bu yüzden kazandığım özgüven ne kadar fazla olursa, o kadar iyi."

Bu rekor aynı zamanda, 2008 yılında Sophie Edington tarafından belirlenen 50 metre sırtüstü dünya rekorunu tutan ilk Avustralyalı olma unvanını da getiriyor.

McKeown, geçtiğimiz hafta Atina'da sadece 0.04 saniyeyle 50 metre sırtüstü dünya rekorunu kaçırmasının ardından bu zaferle hayal kırıklığını telafi etti. Aynı zamanda, bu yılın başlarında Japonya'nın Fukuoka şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda sırtüstü dalışın üç farklı mesafesinde altın madalya kazanarak muhteşem bir sezon geçirdi.

Şu an 100 metre ve 200 metre sırtüstü olimpiyat şampiyonu olan McKeown, gelecek yıl Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda bu mesafelerde altın madalya favorisi olarak gözüküyor.

50 metre dünya rekorlarının takibine 1997 yılında başlayan World Aquatics, bu olağanüstü başarıyı tarihe not düşmüş oldu.