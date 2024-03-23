Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 246, Palandöken'de 217, Sarıkamış ve Kartalkaya'da 154, Ergan'da 151, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 47, Zigana'da 40, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 22, Ovacık'ta 18, Yıldıztepe ve Davraz'da 15, Kartepe'de 14, Keltepe'de 10, Elmadağ'da 6, Yedikuyular ve Mersivan'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 23.03.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -9 -3 Kartalkaya KY -7 -2 Ergan KY -10 -4 Sarıkamış KY -5 -1 Palandöken KY -8 -4 Erciyes KY -14 -3 Yalnızçam KY -4 2 Hesarek KY -7 -3 Uludağ P -4 4 Yıldız Dağı HKY -7 0 Kop KY -5 0 Ilgaz KY -6 -3 Ovacık KY -6 2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu)