Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.

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Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.11.2023 En düşük En yüksek
Palandöken KKY -2 -1
Kartalkaya HKY -11 -8
Sarıkamış KKY 1 1
Keltepe HKY -12 -7
Palandöken-2 KKY -2 0
Mersivan KKY -7 -6
Hakkari KY -6 -2
Uludağ KY -9 -5
Kartepe KY -4 -3

(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)

Kaynak: AA