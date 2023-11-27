Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|27.11.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-2
|-1
|Kartalkaya
|HKY
|-11
|-8
|Sarıkamış
|KKY
|1
|1
|Keltepe
|HKY
|-12
|-7
|Palandöken-2
|KKY
|-2
|0
|Mersivan
|KKY
|-7
|-6
|Hakkari
|KY
|-6
|-2
|Uludağ
|KY
|-9
|-5
|Kartepe
|KY
|-4
|-3
(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kuvvetli yağmurlu)Kaynak: AA