Çankırı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun tarafından bölgede bolca yetiştirilen kavunlara yönelik bir araştırma başlatıldı.

Kavun çekirdeği yağını soğuk pres yöntemiyle çıkaran Ercoşkun, ürettiği yağların hem kapsül şeklinde takviye edici gıda hem de krem olarak kullanılmasına imkan sağladı.

Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kavunun Türkiye'nin her yerinde üretilen ve sevilerek tüketilen bir ürün olduğunu söyledi.

Kavunun ilk olarak sezona güney bölgelerden yüksek fiyatla girdiğini, kuzeyin kavununun çıkmasıyla fiyatların düştüğünü anlatan Ercoşkun, "Çankırı'nın kavunu tatlıdır ancak Çankırı sezona en son girmesi sebebiyle en ucuz satılan kavunlardan birisidir. Bu açıdan raf ömrü uzun, katma değeri yüksek, tüketiciler tarafından tercih edilen ürünlere dönüştürmek bizim açımızdan, gıda mühendisliği açısından önem arz etmektedir." dedi.

ÇAKÜ Gıda Mühendisliği bölümü olarak daha önce kavun pekmezi, kavun pestili, kavun marmelatı, kavun sirkesi gibi ürünleri ürettiklerini anlatan Ercoşkun, "Son olarak da kavun çekirdeğinden değişik kozmetik ürünler ürettik. Kavun çekirdeği kurusu çok ciddi miktarda, yüzde 50’ye yakın yağ içermektedir. O yağın da yüzde 50’sine yakın bir kısmı linolenik asittir. Linolenik asit, bir çoklu doymamış yağ asidir. Yani her gün almamız gereken bir yağ asididir. Kavun çekirdeği yağı doymamışlık bakımından balık yağlarıyla mukayese edilebilecek bir bitkisel yağdır. Kavun çekirdeği yağı bu açıdan kozmetik değeri ve takviye edici gıda değeri çok yüksek bir üründür." dedi.

Kavun çekirdeği yağının balık yağından daha fazla doymamış yağ asidi içermesi sebebiyle önem taşıdığına vurgu yapan Ercoşkun, şöyle konuştu:

"Birçok yabancı firma kavun, karpuz, salatalık gibi ürünlerin öz sularını veya birtakım ürünlerini kozmetikte kullanmaktadır. Aslında kavun çekirdeği yağı bunların her birinden çok daha etkili çoklu doymamış yağ asitlerine sahip olması bakımından önem taşımaktadır. Gerek takviye edici gıda olarak gerekse de nemlendirici, yenileyici krem olarak kullanılabilecek bir üründür. Kavun sezonu yeni başlıyor Çankırı'da. Çok ciddi miktarda kavun üretiliyor ancak bu kavunların büyük bir kısmı maalesef tüketiciyle buluşamıyor, önemli bir kısmı ise gerek satılamadığından gerekse fiyatların regüle edilmesi bakımından imha edilmek zorunda kalınıyor. Bu kavunları kavun pekmezine, kavun pestiline, kavun cezeryesine, kavun marmelatına, kavun lokumuna, kavun sirkesine nihayetinde kavun çekirdeği yağı içeren kozmetik ürünler ve gıda takviyelerine dönüştürülmesi bizim bölümümüzde yaptığımız ve olumlu sonuçlanan çalışmalardır. İnşallah bir yatırımcı çıkar ve bunları değerlendirir."

"Yaşlanmayı ve kanser oluşumunu yavaşlatır"

Vücut için çoklu doymamış yağ asidinin önemine dikkati çeken Ercoşkun, "Vücuttaki yaşlanma dediğimiz şey bir oksidasyondur. Balık yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri vücuttaki yaşlanma reaksiyonlarını yavaşlatır. Kanserin oluşum sürecini, oksidasyona bağlı kanser oluşumlarını yavaşlatır. Bu bakımdan çoklu doymamış yağ asitlerinin sürekli tüketilmesi gerekmektedir. Bunun da en doğal kaynaklarından birisi balık yağıyla birlikte kavun çekirdeği yağıdır. Bir başka arkadaşımız karpuz çekirdeğinde bu etki var mı diye bakmıştı ancak karpuz çekirdeklerinde bu etkiyi gözlemleyemedik." ifadelerini kullandı.

AA