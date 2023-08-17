Haber: Beyza Betül Cihan

KASTOB, İstanbul Valisi'ne hayırlı olsun dileklerini iletmek ve bölge federasyonlarının dayanışma ve işbirliği mesajlarını iletmek üzere İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, KASTOB'un bünyesinde bulunan Karadeniz federasyonları ve yönetimi İstanbul Valisi'ne çalışmalarında başarı diledi.