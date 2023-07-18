Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB), Başkanı Sayın Nevzat Duyar önderliğinde Medya Tanıtım ve Gençlik Komisyonu üyelerinin olduğu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Güraslan, Tanıtım Medya Komisyon Başkanı Caner Hardal Tanıtım Medyanın bağlı olduğu Genel Başkan vekili Yönetim Kurulu Üyesi Turan Sayar, Teşkilatlanma Başkanı aynı zamanda Anadolu Yakası ve 1. Bölge Başkanı ve başkan vekili Yaşar Saka'da yer aldı.

Toplantıda yakın zamanda yapılacak olan etkinlikler ve yapılması gereken sosyal sorumluluk ve faaliyetler konuşuldu. Pek çok fikir fırtınası yapılan toplantıda netleşen programların bilgisi verildi.

Başkan Nevzat Duyar, Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşunun üyelerini kaynaştırmak amacıyla 6 Ağustos'ta delegeleri ve yönetim kurulu üyeleri, komisyon üyelerinin olduğu "Vapurda Çay-Simit" etkinliğini duyurdu. Akabinde gerçekleşecek olan Kültür-Sanatın ön plana çıkacağı yaratıcı gençleri ele alan 1 Eylül de Cumhuriyetin 100. Yılı anısına "Liseler arası Gençlik-Gelecek ve Teknoloji" mottosuyla startı verilen Resim Yarışmasına yoğunlaşacağını ifade etti.

Gençlik Komisyonunun oluşturacağı sportif faaliyetlerin, bilgi yarışmalarının, Kadın konulu kısa film yarışmasının ve kamp ve izciliğin yer aldığı eğlenceli organizasyonların yanı sıra bilgili ve eğitimli sivil toplum kuruluşlarının var olabilmesi için tüm ekibin tabii tutulacağı projeler üzerinde konuşuldu.

Bunu yanı sıra 6 Şubat'ta meydana gelen ve hala sıkıntılı süreçlerin devam ettiği bölgelerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde Depremzedeler için yapımı tamamlanan Sivil Toplum Köyü prefabrik ev projesi hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Turan SAYAR tüm komisyonu tekrar bilgilendirerek projenin tamamlandığını söyledi. Açılışı ve devir teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakarya, Kaynarca ilçe sınırları içerisinde kurulması düşünülen, Gençlik Kampı, Engelli Köyü, Sağlıklı Yaşam Vadisi Projesi konusunda nelerin yapılabileceği Yaşar Saka ile istişare edildi.

Tüm Karadenizlilerin kültür ve tanıtım konusunda birbirlerini tanıması adına Tanıtım Medya komisyonu Başkanı ve komisyon üyeleri çalışmaların hızla başlatılacağını ve kültür paylaşımının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için nelerin mümkün olduğu konusunda fikirlerini paylaştı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN