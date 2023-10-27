İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kastamonu'da operasyon düzenledi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: AA