KASTAMONU AA- İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerince kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide rölyef, filograf, pul boncuk, makrome, taş baskı, sepet örücülüğü, takı, yağlı boya çalışmaları yer alıyor.

Vali Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, sergide emeği geçenleri kutladı.

Kastamonu'da tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle Engelliler Haftası'nda etkinlikler gerçekleştirileceğini anlatan Çakır, "Engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında olduğuna sizler de şahitlik ediyorsunuz. Onların el işi olarak ortaya çıkardığı eserleri hep birlikte göreceğiz. Onlar sosyal hayattayken yüzlerindeki gülücükleri gördüğümüzde çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin ise özel öğrencilerin hazırladığı 50 eserin yer aldığı serginin 2 gün açık kalacağını kaydetti.

Vali Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile öğrenci ve öğretmenler tarafından kurdelenin kesilmesinin ardından sergi gezildi.