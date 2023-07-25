İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor.

Siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenmişti.

Çiftçi İrfan Çakal, çiftçiliğin yanı sıra siyez ürünleri işleyerek, Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl, İhsangazi ilçesinin eski ismi olan Mergüze tohumu ektiklerini anlatan Çakal, "Havaların iyi gitmesi nedeniyle hasat erken başladı. Havalar hasat için oldukça iyi gitti. Biçimlerimiz oldukça güzel şekilde devam ediyor. Verim güzel." dedi.

Siyez buğdayının doğal olduğunu vurgulayan Çakal, "Siyez buğdayının genetiği değişmemiştir. Sağlık açısından ve besin tablosu açısından değerlidir." ifadesini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan İlhan Eğribaş da biçimin güzel gittiğini dile getirerek, "Çocukluğumdan beri siyezle uğraşıyorum. İlk izlenimlere göre verim çok iyi." diye konuştu.

AA