KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından "Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Turizm Fakültesi İstiklal Yolu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'nin yaklaşık 52 milyon ziyaretçi ağırladığını, bu yılın yedi ayında ise 27 milyon civarında ziyaretçiye ulaşıldığını söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası toparlanma döneminde güvenli turizm konsepti anlayışını sürdürülebilir turizm programına çevirdiklerini belirten Gözet, dünyada sürdürülebilir turizm konusunda en önemli kuruluşlardan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile işbirliği yaptıklarını anlattı.

Gözet, şöyle devam etti:

"Bakanlık hedefi olarak 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerimiz, yeme içme tesisleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, yani turizme hizmet veren tüm işletme ve kuruluşların sürdürülebilir turizm belgesi standardına ulaşmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın hedefi öncelikle turizmi tüm yurda ve 12 aya yaymak. Bu çerçevede iki nokta bizim için çok önemli. Bir, ürün çeşitliliği, iki, pazar çeşitliliği. Özellikle ürün çeşitliliği konusunda 2021'de Turizmi Geliştirme Ajansımız ve Tanıtma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İl Tanıtım Geliştirme Programı'na başladık. Daha önce belirli illerde, ilçelerde destinasyon çalışmaları yapılıyordu ama ilk defa Bakan düzeyinde bir siyasi irade 81 ilde bir model programı çalışma talimatı verdi."

Kastamonu'yla ilgili büyük gelişme kaydettiklerini, İl Tanıtım Geliştirme Kurulu'nun çok verimli ilerlediğini dile getiren Gözet, "İl Tanıtım Geliştirme Programı çerçevesinde sosyal medya ve dijital medyada yapılan çalışmalar çok önemli. Bakanlığımızın, 'Go Türkiye' web sitesi sosyal medya takip sayısında şu an dünyada ülkeler içinde üçüncü sıradadır. İhtisas üniversitesine de sahip Kastamonu'da doğa, spor, tabiat turizmini geliştirmek anlamında hem İl Tanıtım Geliştirme Programı hem Turizmi Geliştirme Ajansımız hem Bakanlığımız olarak çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise üniversitelerinin 2018 itibarıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından ormancılık ve tabiat turizmi alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında ihtisas üniversitesi ilan edildiğini anımsatarak, o günden bu yana yerel ve ulusal paydaşlarla birçok çalışma yürüttüklerine işaret etti.

Çalışmaların Türkiye Tanıtım Platformu'na aktarılmasının kıymetli olduğunu vurgulayan Küçük, "Bizim yapabilecek olduğumuz tanıtım sınırlı ama devlet düzeyinde yapılacak tanıtım çok daha güçlü ve etkili. Türkiye zaten bu noktada bir marka değer. Kastamonu da turizmde marka değer olmaya aday bir şehirdir." dedi.

Çalıştayda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy da sunum yaptı.

Programa Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen ile kurum müdürleri ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.