Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta her yıl gerçekleştirilen yürüyüş, bu yıl da devam edecek. Etkinlik kapsamında 9 Haziran'da İnebolu'dan yola çıkacak katılımcılar, 12 Haziran'da Kastamonu'ya ulaşacak.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yürüyüşe katılmak isteyenler için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, "https://forms.gle/xofLGd6t48Gp6j348" üzerinden yapılabilecek. Katılımcı listesinin oluşturulmasında bu başvurular dikkate alınacak.