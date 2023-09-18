Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin çözümlerinin ve süreçlerinin bütünlüğü konusunda güven oluşturmak ve güvence vermek amacıyla şirketin imzasını taşıyan Global Şeffaflık Girişimi çerçevesinde açılan merkez, ziyaretçilere şirketin şeffaflık uygulamalarına genel bir bakış sunmaktan şirketin kaynak kodlarının incelemesine kadar çeşitli hizmetler sunacak.

Kaspersky, Orta Doğu'daki ilk Şeffaflık Merkezi için Riyad'ı seçerek 2030 Suudi Vizyonu hedefleriyle yakından uyum sağlamayı hedefledi.

Dijital dönüşüme öncelik veren ve Suudi Arabistan'ın teknoloji ve inovasyonda bölgesel merkez olma konumunu desteklemeyi amaçlayan bu vizyon, ülkeyi uluslararası şirketlerin Riyad'da yerel merkezlerini kurmaları için cazip bir konuma dönüştürdü.

Suudi Arabistan'daki yeni tesisin açılmasıyla Kaspersky, Avrupa, APAC, Kuzey ve Latin Amerika ve Orta Doğu'da bulunan 10 Şeffaflık Merkezi'nden oluşan bir ağa sahip oldu.

Riyad'daki Şeffaflık Merkezini ziyaret edenler, tüm Kaspersky şirket içi çözümlerinin kaynak kodlarını inceleyebiliyor. İnceleme seçenekleri, mavi, kırmızı ve siyah renklerdeki kayak pisti sınıflandırmalarını takip eden karmaşa seviyeleriyle belirleniyor.

Mavi pist, Kaspersky ürün ve hizmetlerinin güvenlik geliştirme süreçlerinin yanı sıra veri yönetimi prosedürlerine genel bir bakış sunuyor.

Kırmızı pist, kaynak kodların en kritik yönlerinin gözden geçirilmesine olanak tanıyor ve belirli işlevlerin hedefe yönelik analizini sağlıyor.

Siyah pist, ziyaretçilerin Kaspersky uzmanlarının yardımları eşliğinde en kapsamlı kaynak kodu incelemesini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Kaspersky, bu yılın başlarında Küresel Şeffaflık Girişimini daha da geliştirme planının bir parçası olarak 2024 ortasına kadar Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgesinde ek yeni tesisler açarak, Şeffaflık Merkezleri ağını daha da büyütmeyi planladığını duyurdu.

2017 yılında başlatılan girişim, paydaşları Kaspersky ürünleri hakkında eğiterek teknolojinin kara kutusunu açmayı ve aynı zamanda Kaspersky ürünlerinin, iç süreçlerinin ve operasyonlarının güvenilirliğini doğrulamak ve onaylamak için daha geniş topluluklarla etkileşim kurmayı amaçlıyor.

GTI geliştirme sürecinin bir parçası olarak Kaspersky, kaynak kodunu dış incelemeye açan ilk siber güvenlik tedarikçisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky'nin Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, dijital güvenin geliştirilmesinin gerçek öncüleri olarak, bu yıl Küresel Şeffaflık Girişiminin 5. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün, bu girişimin şu anda hızlı ve kapsamlı bir dijital dönüşümden geçen Orta Doğu'ya gelişini kutluyoruz. Ürünlerimize yönelik güveni arttırmak için, paydaşlarımızı Riyad'da yeni açılan Şeffaflık Merkezimizde ağırlamaktan ve şirketimiz ve çözümleri hakkında her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyuyoruz. Suudi Arabistan bölgenin önde gelen teknoloji merkezlerinden biri olarak adını duyurmaya çalışırken, şeffaflığı evrensel bir standart haline getirme yolundaki dijital yolculuğunda onu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz."

AA