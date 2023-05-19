İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Günay Güvenç, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.
Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen sarı-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.
37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.
AA