Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sami Uğurlu, şunları kaydetti:

"Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda iyi bir takım vardı. Geniş kadroya sahip oldukları için rotasyonu yapabilme imkanına sahiptiler. Oyunun sonunda yorulacağımızı tahmin etmiştik. Dört maç arka arkaya aynı kadroyla oynamak takımı aşağıya çekebiliyor. Maçı öncesinden çözmek istedik. Oyunu biraz daha tutarak, çok fazla rakibin geçişine izin vermemeye çalıştık. Geriye düşünce de kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. İlk yarı içeriye berabere ya da önde girebilirdik. Pozisyonları değerlendirebilseydik ikinci yarıya daha farklı çıkma şansımız olabilirdi. İkinci yarı riskleri aldık, ikinci yediğimiz geçiş golü geldi. Bu bizi oyundan düşürdü. Oyunun genelinde biraz daha tempoyu yükseltebilirdik ama üst üste oynadığımız maçlar buna müsaade etmedi. Pozisyonlar bulduk ama çok basit goller yedik. Başakşehir’i ve Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak rakibe çok fazla karşılık veremedik."