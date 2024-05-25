Pendik Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

Konuk Gaziantep FK'ye ise ligde kalması adına 1 puan yetecek. Misafir takım, haftaya 41 puan ve averajla 14. basamakta giriyor.