Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

4. dakikada Mendes'in çalımlarla ceza sahasına girip açtığı ortada Emre Mor, altıpas çizgisi önünde topa vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Levent Mercan'ın attığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mendes, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Da Costa, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan taçta topla buluşan Güven Yalçın, topukla pasını Eysseric'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Nazım Sangare'nin sağ taraftan açtığı ortada Mendes, topa kafayla vurdu ancak kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazından şut çekti. Kaleci Sirigu, bu şut sonrası meşin yuvarlağı çeldi.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.