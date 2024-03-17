Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.

Berkan Kutlu yine stoperde

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.

Berkan Kutlu 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Abdülkerim Bardakcı yedekte

Sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Son olarak ligin 27. haftasındaki Bitexen Antalyaspor maçında görev alan 29 yaşındaki stoper, 2 maçın ardından kadroya girdi.

Galatasaraylı taraftarlar, takımını yalnız bırakmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

Montella da maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.