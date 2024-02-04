3. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Hajradinovic meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde yükselen Porozo'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertuğrul çıkardı.

21. dakikada Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın karşı karşıya vuruşunda top, kaleci Ertuğrul'dan kornere çıktı.

28. dakikada konuk takım öne geçti. Kasımpaşa yarı alanının ortalarından kazanılan faulü kullanan Balkovec, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Sağ çaprazda savunma arkasına sarkan Furkan Bayır'ın içeri çevirdiği meşin yuvarlak savunmadaki Porozo'ya çarparak ağlara gitti: 0-1.

36. dakikada lacivert-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası gerisindeki Gökhan Gül'de kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Müsabakanın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarı

50. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto, kaleci Ali Emre'den sıyrıldı. Turuncu-yeşilli futbolcu, sol çapraza açılan topu dar açıdan kaleye göndermek istese de araya giren Porozo, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul sağına yatarak topun sahibi oldu.

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Winck, ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un çeldiği top, sol çaprazdaki Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadaki Balkovec engellediği topu yerdeyken uzaklaştırmak istedi. Altıpas üzerinde meşin yuvarlağı alan Da Costa, pasını daha uygun durumdaki Fall'a aktardı. Senegalli oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

84. dakikada Alanyaspor net pozisyonda direğe takıldı. Janvier'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eduardo, son çizgide topu altıpas gerisine çevirdi. Burada uygun durumdaki Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Balkovec'in soldan ortaladığı topa altıpas içinde arka direkteki Sisto kafayla vurdu. Kaleci Ali Emre meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Mücadeleyi 1-0 geriden gelen Kasımpaşa 2-1 kazandı.