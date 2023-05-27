Kentte 18 yıldır marketlerin şarküteri bölümlerinde çalışarak mesleğe başlayan Çimagil, "Kasaplık sadece erkek işi değildir" diyerek 7 yıl önce Yakutiye ilçesinde kasapta işe başladı.

Özenle doğradığı etleri müşterilerinin isteğine göre hazırlayan bazen de bunları fırınlık yemeğe dönüştüren Çimagil, tezgahını etlere verdiği şekillerle süsleyerek geçimini sağlamayı sürdürüyor.

Severek yaptığı mesleğini eğitimlerle geliştirmeye çalışan iki çocuk annesi Çimagil, Mesleki Eğitim Merkezi'nde aşçılık kursuna katılıyor.

Haftanın bir günü gittiği merkezde iki saat eğitim alan Çimagil, burada hem aşçılıkla hem de etin yapısı, et kesme şekilleri ve pişirme özellikleri hakkında kendini geliştiriyor.

Çimagil, kursun ardından alacağı belgeyle iş yeri açmayı planlıyor.

"Görenler şaşırıyor"

Mesleğinin Erzurum'daki sayılı kadın temsilcileri arasında yer alan Çimagil, yaklaşık 7 yıldır kasaplık yaptığını ve bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Müşterilerin olumlu tepkilerinin mesleğe olan ilgisini artırdığını ifade eden Çimagil, "Vatandaşlar, Erzurum'da kasapta bir kadın çalışıyor diye şaşırıyor. İlk defa gördüklerini söyleyerek sevinçle bakıyorlar." dedi.

Erkek işi olarak bilinen kasaplıktaki maharetiyle arkadaşlarının da sevgisini kazanan Çimagil, "Kadın, özellikle temizlik ve hijyen açısından çok önemli. Erkekler de yapıyor ama kadın elinin değmesi daha güzel." diye konuştu.

"Tosun mu devirecek bu ablalar"

Sosyal medyada paylaştığı içeriklere "Önümüz kurban, tosun mu devirecek bu ablalar" gibi komik yorumlar geldiğini dile getiren Çimagil, ileride kendi iş yerini de açmak istediğini belirtti.

Çimagil, "Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kasaplık sadece erkek işi değildir. Bu meslekte benim de bilmediğim şeyler var ama kendimi geliştiriyorum, öğreniyorum. Bütün kadınlara bu mesleği öneriyorum. Yapsınlar, başarsınlar." ifadesini kullandı.

İşinde gelişim göstermek için kursa gittiğini dile getiren Çimagil, "Hem çalışıyorum hem de eğitim görüyorum. Mesleğimin püf noktalarını öğreniyorum. Kursu tamamlayınca belgemi alacağım. Belgemi aldıktan sonra güzel bir iş yeri açmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

AA