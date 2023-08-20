İSTANBUL (AA)

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğanlık Orta Mahalle'de yer alan parkta yenileme çalışmaları yapıldı. Parka, Heykeltıraş Hüseyin Yücel tarafından yapılan 2017'de vefat eden Naim Süleymanoğlu'nun 147 santimetre uzunluğundaki birebir bronz heykeli konuldu. 3 bin 280 metrekarelik toplam alan içerisinde, yeşil alan, çocuk oyun bölümü ve yürüyüş yolunun bulunduğu parka Naim Süleymanoğlu'nun adı verildi.

Parkın açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun yanı sıra Bulgaristan'dan bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Gökhan Yüksel, Türkiye'nin kahramanı Süleymanoğlu'un başarılarının nesiller boyu aktarılması gerektiğini belirtti.

Süleymanoğlu'nun sporcu olmasının yanında daha büyük şeyler yaptığını dile getiren Yüksel, "Bulgaristan'da yaşayan Türklerin önderliğini yaptı ve sporun gücüyle bunu dünyaya duyurdu. Bu büyüklüğü, duruşu, kendisine neler teklif edilmesine rağmen hepsini reddedip bunu başarması ve bugünlere getirmesi çok kıymetliydi. Bunun dilden dile söylenmesi ve nesilden nesile aktarılması gerekiyordu. 'Naim Süleymanoğlu'nun ismi ve onun bilgileri, büstü çocuklarımızda merak uyandırsın, kimdi bu sporcumuz densin, sporculuğu ve duruşu unutulmasın' diye bu adımı attık." ifadelerini kullandı.

Muharrem Süleymanoğlu da ağabeyi Naim Süleymanoğlu'na duyulan sevgi ve hasretin kar topu gibi büyüdüğünü dile getirerek, parka isminin verilmesinden ve heykelinin yerleştirilmesinden onur duyduklarını kaydetti. Süleymanoğlu, ağabeyinin spordaki başarılarının yanında partiler ve siyaset üstü birleştirici bir isim haline geldiğini aktardı.