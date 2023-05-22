İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadelenin ilk fitilini yakmasının 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen turnuvaya farklı kategorilerde 80’e yakın satranç sporcusu katıldı. Turnuvanın sonunda 3 farklı kategoride dereceye girenlere ödüller verildi. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sanat Akademisi, Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Satranç Federasyonu Kartal İlçe Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası kıyasıya bir rekabete sahne oldu.

Turnavanın açılış hamlesini Başkan Gökhan Yüksel yaptı

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan turnuvanın açılış hamlesini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile iki çocuk oyuncu birlikte gerçekleştirdi. Turnuvada ilk maçı baştan sonra izleyen Başkan Gökhan Yüksel, çocukların zihinsel gelişimine ve karar alma sürecine olumlu etkileri nedeniyle satrancın en önemli spor dallarından biri olduğunu vurgulayarak satranç sporunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Tam gün süren turnuvada A, B ve C olmak üzere 3 kategoride dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Derece girenlere kupa, madalya ve ödülleri verildi. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Deniz Şahin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Emlak İstimlak Müdürü Sayit Karagöz tarafından her kategoride ilk 3 dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Turnuvada derece giren isimler ve kategorileri

A kategorisi

1. Barış Ataman

2. Aslan Sadıklı

3. Sedat Berrak

B kategorisi

1. Uras Emre Delipınar

2. Samet Altun

3. Tunçer Uğur Günal

C kategorisi

1. Furkan Kalyoncu

2. Muhammed Ensar Emral

3. Muhammed Faruk Diri

HABER: MERVE ELÇİ