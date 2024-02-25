4. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun kafayla vurdu, zeminden seken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

9. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emrehan Gedikli, soldan atağa katılan Ali Yaşar'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda savunmaya da çarpan topu Mert Günok uzanarak kontrol etti.

22. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Al-Musrati'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Mamadou, ceza sahası içine girip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak açıyı kapatan Mert Günok gole izin vermedi.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Cenk Tosun, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

36. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Loshaj ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Al-Musrati, rakibinden sıyrılıp soldan savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun'u topla buluşturdu. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Jackson ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sambissa'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına gelen Gedson Fernandes, yay üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-2.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden pasında penaltı noktasına yakın mesafeden Semih Kılıçsoy sert vurdu ancak kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

90+2. dakikada soldan ceza sahasına giren Muçi, kale sahasına hareketlenen Zaynutdinov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Alp Arda topu kornere gönderdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.