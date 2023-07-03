İSTANBUL - Kartal’ın 20 mahallesinde yapılacak olan mahalle şenliklerinde birbirinden farklı etkinlikler 15.00-19.00 saatleri arasında çocuklarla buluşacak. Mahalle şenliklerinin ilki 4 Temmuz Salı günü Uğur Mumcu Mahallesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi bahçesinde 15.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. 5 Temmuz Çarşamba günü Yakacık Çarşı Mahallesi’nde yer alan Bayram Demirkol Parkı’nda devam edecek olan eğlenceler, 18 Ağustos Cuma gününe kadar Kartal’ın tüm mahallelerine taşınacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal Belediyesi olarak, yaz tatilinde Kartallı çocuklarımız ile eğlence dolu anlar yaşayacağımız Mahalle Şenliği’ne hazırlanıyoruz” diyerek tüm çocukları gönüllerince vakit geçirip eğlenecekleri mahalle şenliklerine davet etti.

HABER: MERVE ELÇİ