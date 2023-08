İSTANBUL- BY Woods, sevilen şarkıcı Karsu’yu aynı sezonda ikinci kez İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı.

Neredesin Sen, İtiraf, Sonunda, Büyük, Sanane, Do You Want It? ve Until I Do gibi hit şarkılarını seslendiren Karsu, sahneden hayranlarıyla da sık sık sohbet etti. İngilizce ve Türkçe repertuarından parçalarının yanı sıra Jest Oldu, Misket, Kibar Yarim Esmerim, Rakkas, Hadi Bakalım, Antep’in Hamamları ve Konyalım şarkılarını da söyleyen Karsu’ya müzikseverler coşkuyla eşlik etti, cep telefonları ışıkları ile gece aydınlandı.

Sahneye göz kamaştıran kostümüyle çıkan ünlü sanatçı; dansları, muhteşem piyano performansı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle YBY Woods konser alanını dolduran 8 bin müziksevere unutamayacakları bir gece yaşattı.

HABER: MERVE ELÇİ