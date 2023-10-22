Erzurum

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezinde görevliyken 4 Ekim'de lise öğrencisi ve ağabeyi tarafından darbedilen 65 yaşındaki Dr. Ercan Şentürk, Kars'ta yapılan ilk müdahalenin ardından göğüs ağrısı şikayetiyle anjiyo oldu.

Daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Şentürk, burada hastane başhekimi de olan kalp damar cerrahı Prof. Dr. Bilgehan Erkut ve ekibince yoğun bakımda bir süre takibe alındı.

Yapılan tetkiklerinde 5 kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edilen Şentürk, Prof. Dr. Erkut ve ekibince yapılan başarılı baypas ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

"Önceden bir kalp hastalığı vardı ve ortaya çıkmamıştı"

Başhekim Prof. Dr. Erkut, bir süre önce fiziksel saldırıya uğrayan meslektaşına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şiddetin her alanda son bulmasını istedi.

Üzücü olayla karşılaşan Dr. Şentürk'e hastanede iyi baktıklarını anlatan Erkut, "Doktor abimiz Kars'ta üzücü bir olay yaşamış. Kendisinin, doktorumuzun önceden bir kalp hastalığı vardı ama belki de o zamana kadar ortaya çıkmamıştı. O olaydan dolayı göğüs ağrısı şikayetleri gelişince anjiyo yapılıyor. Anjiyoda da koroner kalp hastalığı ortaya çıkmış, stentle açılamadığı için ameliyat için bize göndermişlerdi." dedi.

"İnşallah bundan sonra kalple ilgili bir sorun yaşamayacak"

Dr. Şentürk'ü belli bir süre gözlem altında tuttuktan sonra ameliyata aldıklarını anlatan Erkut, şunları kaydetti:

"Ameliyatını yaptık, doktorumuz çok şükür şu anda sağlığına kavuştu. Kendisini çok yatırdık ama taburcu ediyoruz. Şu anda sıkıntımız, problemimiz yok. Ameliyat iyi geçti, 5 damarı tıkalıydı. Genelde 4-5 saatlik bir işlemden sonra hastalarımız çok şükür iyi oluyor. Doktorumuz inşallah bundan sonra kalple ilgili bir sorun yaşamayacak, gerekeni yaptık."

Dr. Şentürk de ameliyatı yapan Erkut ve ekibine teşekkür ederek, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Şiddetin her alanda son bulmasını isteyen Şentürk, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'nde 4 Ekim'de, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.C. muayene olduktan sonra istediği raporu alamayınca aile hekimi Ercan Şentürk ile tartışmış, daha sonra ağabeyi Serkan C. ile merkeze gelmişti.

Tartışmada doktor Şentürk'ü darbederek yaralayan Serkan C. ile kardeşi, polislerce gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen ağabey tutuklanmış, lise öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.