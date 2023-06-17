ABD Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi ile Kuzey Doğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun öncülüğünde bölgeye gelen doğaseverler, "serhat" illerindeki tarihi, turistik ve ekolojik yerleri gezdi.

Şekercioğlu, bölgede ekoturizmin gelişmesi anlamında bu etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

25 kişilik ekiple 4 gün süren geziyi anlatan Şekercioğlu, "Kuyucuk Gölü, Aras Kuş Cenneti ve Kağızman Çengilli köyündeki kilise ve gölü gördük. Ekip olarak şimdi Sarıkamış'tayız, vaşak, kurt, bozayı çalışmalarını yerinde görecekler. Bozayı görmeyi ümit ediyoruz. Keklik Vadisi ekoturizm alanı bizim için de sürpriz oldu. Çok güzel yürüyüş yolları yapılmış. Emniyetli gözlem seyir terasları yapılmış. Bu muhteşem vadiyi şelaleyi ben arkadaşlarımla siftahını yaptık." diye konuştu.

Geziye katılanların kendisi gibi Robert Koleji mezunlarından oluştuğunu anlatan Şekercioğlu, "30. yıl mezuniyet gezisini bu sene Kars, Iğdır, Ardahan’da yapmak istedim. Yıllardır buraya gelmek isteyen birçok arkadaşım vardı. Özellikle bu bölgenin doğasını, yaban hayatını yaşamak, bölgenin yemeklerini tatmak istediler." dedi.

Doğaseverlerden Hürol Ayaz, Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ın doğası inanılmaz çok güzel korunması ve aynı zamanda KuzeyDoğa Derneği gibi burada vahşi hayata bakan bir dernek olması büyük şanstır." ifadelerini kullandı.

AA