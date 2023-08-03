Haber: Beyza Betül Cihan

İzmir'in tanınmış aileleri arasında yer alan Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'ya kanser teşhisi konduğu bildirildi. Genç kadının yaşadığı bu üzücü durum, tedavi sürecini başlatmıştı. Ancak sonrasında yaşanan olaylar, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Sena'ya yapılan teşhisin ardından hemen kemoterapi tedavisine başlanmıştı. Fakat laboratuvarda yapılan incelemelerde sonuçlar karıştı ve korkunç bir gerçek ortaya çıktı: Sena'nın kanser hastası olmadığı belirlendi.

Bu trajik olay sonucunda, genç kadının ameliyatla göğsünü alacakları düşünülmüştü. Ancak asıl teşhisin yanlış olduğunun anlaşılması, ailenin ve çevresindekilerin büyük bir rahatlama yaşamasına sebep oldu.

Yaşanan bu talihsizlik, sağlık sistemindeki hassasiyet ve dikkat gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Sena'nın ve ailesinin yaşadığı bu zor süreç, sağlık otoriteleri tarafından da titizlikle incelenmeye devam ediyor.

Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'nın sağlığının normale döndüğü haberini alması, sevinçle karşılandı.