24 Ocak 2020'de yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 6 noktada inşası tamamlanan 43 konut için kura çekimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında noter huzurunda gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi.

AA