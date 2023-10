Karabük

Şirketin yayımladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda görüşlerine yer verilen Demir, üyesi oldukları küresel demir çelik sektörünün hızlanan bir değişim içinde olduğunu belirtti.

Bu değişimi tetikleyen konuların, iklim krizi ve günlük hayatta sıkça görülmeye başlanan yıkıcı etkilerinin yanı sıra gelişen teknoloji ve dijitalleşme, makroekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve tüm bunların bir sonucu olarak şekillenen ülke ve müşteri beklentileri olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu faktörlerin arasında değindiğimiz iklim krizi ve bağlantılı Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklıktaki artışın mümkünse 1,5 santigrat derece ile sınırlanması hedefi, küresel sera gazı emisyonlarında hatırı sayılır bir payı bulunan sektörümüz için bir alarm zili çalmış, sıfır karbon hedefine yolculuğu mümkün kılacak çalışmalar dünyanın her yerinde yoğunlaşmıştır. Asırlık bir çizgide geleceğe ilerleyen KARDEMİR, namı diğer 'fabrikalar kuran fabrika', 87 yıllık kurumsal tarihinde Türkiye'nin sosyo-ekonomik tarihinin her aşamasına tanıklık etmiş, uzun soluklu değişimi yaşamış ve ekonomik kalkınmaya sürekli katkı sunmuştur."

Demir, yenilikçi çözümler bulmak adına müşterilerle farklı sektörlerden temsilcilerle üniversitelerdeki akademisyenlerle ve tüm paydaşlarla güçlü ortaklıklar kurmanın önemine inandıklarını vurgulayarak, "Sahip olunan köklü geçmiş ve 7 kurumsal değerimizde ifade bulan odaklar, yeni normale ilerlerken ihtiyaç duyduğumuz sağlam genetik altyapıyı ve bilgi birikimini bize sunmaktadır. Değerlerimiz arasında yer alan etkin kaynak kullanımı ile sürdürülebilir büyüme bu alanda oynadığımız rolü ve kılavuzluk görevimizi işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

"4 bin 707 kişilik büyük KARDEMİR ailesinin her ferdi bizim için değerlidir"

KARDEMİR'in sürdürülebilir geleceğin inşasında örnek bir oyuncu olmaya hazırlandığına değinen Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2053 karbon nötr taahhüdünü kendine kerteriz alan şirketimiz aynı zamanda ülkesine ve topluma olan saygısının da gereği olarak yeni ve uzun soluklu bir yolculuğa çıkmış olup, stratejik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu yolcuğunun sonunda ulaşacağımız konumda sadece karbon nötr bir şirket olmakla yetinmeyecek her anlamda çevreye önem veren ve küresel ligde bu özelliği ile de adından söz ettiren bir çelik üreticisi olacağız.

Diğer önceliğimiz insandır. İnsanın varlığı ve yetkinlikleri, üretim ve hizmet döngüsünün temelidir. 4 bin 707 kişilik büyük KARDEMİR ailesinin her ferdi bizim için değerlidir ve özeldir. Çalışanlarımıza çağdaş ve insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmakla sorumluyuz. Diğer taraftan iş sağlığı ve güvenliği, bu sorumluluğumuzun ayrılmaz ve temel odağıdır. Çalışanlarımızın esenliği ve her akşam evlerine sağ ve salim dönmeleri onlara olan taahhüdümüzdür. Bu doğrultuda çalışanlarımızla bir aile olarak her türlü çabayı göstereceğiz."

"Risklerin başarıyla yönetildiğini söylemekten gurur duyuyorum"

Demir, jeopolitik riskler, parasal sıkılaşma, enflasyonist eğilimler, büyümede yavaşlama ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların 2022'de ekonomik gündeminin ilk sıralarında yer aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"KARDEMİR'in işini sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütme konusundaki güçlü temelleri ve içsel enerjisi sayesinde çalkantılı zamanların sorunsuz atlatıldığını, risklerin başarıyla yönetildiğini ve paylaşılabilir değer ürettiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. KARDEMİR'in güçlü iş modeli ve stratejisi ile birleşen yenilikçi girişimlerimiz, sürdürülebilirlik alanında hedeflediğimiz kazanımlara ulaşmamızı da sağlamaktadır.

Yaşadığımız dönem inişli ve çıkışlı olsa da küresel ekonominin bir süre sonra yeni bir denge noktasına oturacağını düşünüyoruz. KARDEMİR kurumsal dayanıklılığı ve yetkinlikleri sayesinde üretmeye, paylaşmaya devam ederken sert esen rüzgarlara karşı başarılı duruşunu sürdürecektir."

AA