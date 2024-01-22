Süper Lig’in 21.haftasında Trabzonspor’un kendi evinde ağırladığı sarı-kırmızılı ekip derbide fırtına yaratarak 5-1’lik skorla 3 puanı hak etti.

Ligde son zamanlardaki en iyi oyununu oynayan Galatasaray takımı şampiyonluk yarışında önemli sinyaller verdi. Yarıştaki rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi averajla da olsa Galatasaray’ı ikinci durumda bıraksa bile psikolojik olarak üstünlük net sarı kırmızılı ekipte. Maçın önemli dakikalarında rol oynayan Zaha, beklenilen formu sonunda buldu. Gecede 2 gole adını yazan Zaha’nın bundan sonraki maçlarda performansının daha da artacağını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu ise 2 gole imza atarak geri dönüş böyle olur dedi. Kaan Ayhan’ı tabi ki es geçmemek lazım başarılı futbolcu derbide hem oyun olarak hem de 1 golle kendi imzasıyla adını yazdırdı. Sakatlıktan dönen Icardi ikinci yarının sonlarında yer aldı. Son golde katkısı olan Icardi’nin diğer maçlarda kendini göstereceğinden şüphemiz yok. Bu akşam önemli oyuncuların form yakaladığını görünce mayıslar neden Okan Buruk ve oyuncularının olmasın dedirttiriliyor.